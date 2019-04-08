تلاميذ مغاربة يتألقون في الأولمبياد الإفريقية

فاز الفريق الوطني، المشارك في الدورة السابعة والعشرين للأولمبياد الإفريقية للرياضيات بالميدالية الذهبية، بعد حصوله على 147 نقطة.

ووفقا لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، فإن الفريق الوطني حل، خلال هذه الدورة، التي احتضنتها مدينة كاب تاون في جنوب إفريقيا، ما بين 31 مارس و07 أبريل 2019، في المرتبة الأولى، متبوعا بجنوب إفريقيا (142 نقطة، الميدالية الفضية) ثم تونس (133 نقطة، الميدالية النحاسية).

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الفريق الوطني المغربي، الذي شارك في هذه التظاهرة العلمية، إلى جانب 62 مشاركا، يمثلون 12 بلدا، يضم ستة تلاميذ (3 إناث و3 ذكور)، شعبة علوم رياضية- خيار فرنسية.

وأضاف البلاغ نفسه أن الميدالية الذهبية كانت من نصيب التلميذ، مروان شافي، فيما حصل كل من التلاميذ البوزيدي التيالي إيناس، ومريم الخطري، وزياد الدين أمزيل على ميداليات فضية.

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وفازت التلميذة البوزيدي التيالي، إيناس بميدالية ذهبية في الترتيب الخاص بالإناث، متوجة بلقب ملكة الرياضيات الإفريقية 2019، فيما عادت الميدالية النحاسية للتلميذين، خولة المداح، والورغي آدم.