– جماهير حسنية أكاديرتخلق الحدث بمدرجات ملعب أدرار أمام الزمالك- فيديو

حجت الآلاف من جماهير الحسنية، وبعدد قياسي لأول مرة في مباريات الفريق السوسي على أرضية ملعب ادرار الكبير، مساء اليوم الاحد، برسم دور الربع النهائي من منافسات كأس “الكاف”.

ورفعت جماهير الغزالة السوسية مع بداية المقابلة “تيفو” صفقت له الجماهير الحاضرة بالآلاف، والذي أبدعت فيه من خلال رفع صورة اللاعبين عبد الكريم باعدي الغائب عن المباراة بسبب الانذارات، والمدافع ياسين الرامي أحد الدعامات الأساسية للفريق، في صورة ظهرت بتقنية ثلاثية الأبعاد، متقمصين شخصية المحاربين.

ودخل فريق حسنية أكادير هذه المقابلة منقوصا من خدمات 4 لاعبين أساسيين، ويتعلق الأمر بكل من اللاعبين المهدي أوبيلا، كريم بركاوي بسبب الإصابة، وعبد الكريم باعدي وعبد الحكيم باساين بسبب الإنذارات، في حين يمكن أن يغيب المهاجم ايوب الملوكي عن التشكيلة الأساسية التي ستلعب هذه المباراة بسبب الإصابة.

واكتفى فريق حسنية أكادير، بنتيجة التعادل السلبي صفر لمثله، أمام ضيفه الزمالك المصري، أمام حوالي 35 ألف متفرج.

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وعرفت الجولة الأولى ضغط فريق حسنية أكادير على مرمى الزمالك المصري، عن طرق المهاجم تامر صيام، وتسديدات العميد جلال الداودي في حين لم تسفر انسلالات المهاجم ادريس بناني، والتي وجدت مدافعي الزمالك المصري صدا منيعا أمام جميع محاولات الحسنية.

وسيكون فريق حسنية أكادير على موعد مع مباراة الإياب في مصر، في قمة ستكون صعبة على الفريق السوسي أكثر من الزمالك الذي استطاع أن يخرج بتعادل يعتبره المتتبعون للشأن الرياضي إيجابيا بشكل كبير بالنظر إلى قوة الفريق المصري في ميدانه وأمام جماهيرة.