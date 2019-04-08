ترامب: وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن ستغادر منصبها.. وكيفن ماكآلن محلها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، أحد أكبر المدافعين عن سياسته بشأن الهجرة، ستغادر منصبها، وأن رئيس دائرة الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكآلن سيحلّ محلّها.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: إن "وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ستغادر منصبها، وأود أن أشكرها على خدمتها".



وتابع في تغريدة أخرى "يسرني أن أعلن أن كيفن ماكآلن، المفوض الحالي للجمارك وحماية الحدود، سيصبح القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي.. أنا واثق من أن كيفن سيقوم بعمل رائع!".

Advertisements

وكانت نيلسن انضمت إلى إدارة ترامب في يناير/ كانون الثاني 2017 مساعدة لأول وزير عينه على رأس هذه الوزارة جون كيلي.. وعندما قرر ترامب تعيين كيلي في منصب كبير موظّفي البيت الأبيض في يوليو/تموز 2017، أصبحت كيرستن مساعدة له، وما هي إلاّ بضعة أشهر حتى تم تعيين كيرستن وزيرة للأمن الداخلي في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ومع تسلّمها حقيبة الأمن الداخلي أصبحت كيرستن رأس حربة ترامب في الدفاع عن سياسة الهجرة التي ينتهجها وفي وضع هذه السياسة موضع التطبيق، بما في ذلك فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن والديهم، وهو إجراء لقي انتقادات واسعة في الداخل والخارج على حد سواء.

ودافعت كيرستن الشهر الماضي، عن إعلان ترامب حالة الطوارئ للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وهو أحد أبرز الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي.

