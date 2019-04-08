الان تتابع رفض طلب #حزب_أردوغان رسميا بإعادة فرز 12 ألف صندوق في #أنقرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
رفضت اللجنة الانتخابية بالعاصمة التركية أنقرة، الأحد، طلباً تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة فرز كافة الأصوات في 12 ألفاً و180 صندوقاً بالمدينة.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “خبردار”، أعلن الحزب الحاكم في تركيا اعتزامه رفع الطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات بعد رفضه من قبل اللجنة المذكورة.
ورداً على عدم إقرار العدالة والتنمية لهزيمته في أنقرة، قال رفقي غوفَنَر، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري بأنقرة، إن “الشعب قال كلمته، وفاز مرشحنا منصور يافاش برئاسة بلدية العاصمة”.
ولفت إلى أن عمليات إعادة فرز الأصوات بأنقرة أسفرت حتى أمس الأحد عن وجود زيادة بمقدار 161 صوتاً لمنصور يافاش، و369 لمنافسه مرشح الحزب الحاكم محمد أوزهسكي، وأن الفرق الإجمالي في الأصوات بين المرشحين 124 ألفاً و281 صوتاً.
بدوره، قال حقان خان أوزجان، رئيس فرع العدالة والتنمية بأنقرة، إنهم تقدموا بطلب لإعادة فرز الأصوات في 25 قضاء بأنقرة.
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