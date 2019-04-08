الان تتابع ترمب يعلن عبر تغريدة على تويتر استقالة وزير الأمن الداخلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر تغريدة على تويتر استقالة وزير الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، وتعيين كيفن ماكالن وزيرا للأمن الداخلي بدل عنها.
وذكرت محطة (سي.بي.إس نيوز) في وقت سابق الأحد نقلا عن مسؤولين اثنين لم تذكر اسميهما أنه من المتوقع أن تقدم وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستن نيلسن استقالتها للرئيس دونالد ترمب.
وقالت المحطة إنه لم يتضح ما إذا كانت استقالتها بمحض اختيارها.
وتتولى نيلسن(46 عاما) هذا المنصب منذ ديسمبر كانون الأول 2017. وتقود نيلسن وزارة مسؤولة عن تنفيذ بعضا من أكثر سياسات ترمب إثارة للجدل مثل خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وفصل أولاد المهاجرين عن أسرهم.
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