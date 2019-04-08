الجزائر.. صحيفة مقربة من السلطة تلمح إلى استبعاد رئيسِ مجلس الأمة من الرئاسة المؤقتة للبلاد

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ألمحت صحيفة المجاهد الجزائرية التي تُعتبر الناطقَ غيرَ الرسمي باسم السلطة في الجزائر، إلى إمكانية استبعاد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي يرفضُه الشارع، من رئاسة المرحلة الانتقالية، وذلك عبر اختيار رئيسٍ جديد لمجلس الأمة.

وذكرت الصحيفة أن إيجاد شخصية توافقية بمواصفات رجل دولة لقيادة المرحلة الانتقالية ليس بالأمر المستحيل لأن ما يهم هو تجاوز الخلافات.

ويأتي ذلك قبل يومين من الجلسة المرتقبة لغرفتي البرلمان لإقرار تعيين بن صالح كرئيس انتقالي بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

Advertisements

ويجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الثلاثاء القادم، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل في الثاني من نيسان/أبريل، بحسب ما أفاد مسؤول في مجلس الأمة.

وأفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي أن “رئيس مجلس الأمة سيرأس الثلاثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، ثم تعيين عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة” لمدة أقصاها 90 يوما كما ينص الدستور.

وقبل ذلك اجتمعت الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على “وجوب اجتماع البرلمان” بعد أن يبلّغه المجلس الدستوري بـ”الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية”، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح فيها.