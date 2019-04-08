سي إن إن: هل والد ترامب ألماني؟

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال تقرير لصحيفة سي إن إن الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، زعم أن والده “ولد في مكان رائع للغاية في ألمانيا”.

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وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي يناقض نفسه، حيث دون في كتابه “Art of the Deal”، أن جده فريدريش ترامب “جاء من السويد حين كان طفلاً”، وأن والده “فريد ترامب ولد في نيوجيرسي في 1905”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه فوجئ بمعلومات تؤكد أن معظم معلقي قناة CNN الأمريكية تربطهم علاقة مباشرة مع دولة قطر.

وأضاف نجل ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ترامب، لم أكن أعلم منذ وقت قريب التقارب في العلاقات بين دولة قطر وقناة سي إن إن الأمريكية، لكن يبدو أن الأمر أصبح مكشوفا الآن، وهناك مصالح كبرى.