شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف ينفي مزاعم الحوثيين باستهداف حي سكني في صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن مزاعم مليشيات الحوثي باستهداف حي سكني في صنعاء، مؤكداً أن الانفجار ناجم عن انفجار في معمل حوثي لصناعة السلاح والمتفجرات. ووصف المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أمس (الأحد)، في تصريحات إعلامية، إن «ما تسوق له المليشيات الحوثية من خلال وسائل الإعلام التابعة أو الموالية لها هي ادعاءات عارية من الصحة»، مشددا على أن قيادة القوات المشتركة تنفي أن يكون هناك أي استهداف داخل العاصمة صنعاء، أو أن تكون هناك أي عمليات عسكرية في المدينة يوم الأحد. وأشار إلى أن العمليات العسكرية مستمرة في كافة الأراضي اليمنية، لتحريرها من قبضة المليشيات، مضيفاً «الجبهة القريبة من صنعاء، التي تجري فيها عمليات عسكرية للجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف، هي فرضة نهم».

نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن مزاعم مليشيات الحوثي باستهداف حي سكني في صنعاء، مؤكداً أن الانفجار ناجم عن انفجار في معمل حوثي لصناعة السلاح والمتفجرات. ووصف المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أمس (الأحد)، في تصريحات إعلامية، إن «ما تسوق له المليشيات الحوثية من خلال وسائل الإعلام التابعة أو الموالية لها هي ادعاءات عارية من الصحة»، مشددا على أن قيادة القوات المشتركة تنفي أن يكون هناك أي استهداف داخل العاصمة صنعاء، أو أن تكون هناك أي عمليات عسكرية في المدينة يوم الأحد. وأشار إلى أن العمليات العسكرية مستمرة في كافة الأراضي اليمنية، لتحريرها من قبضة المليشيات، مضيفاً «الجبهة القريبة من صنعاء، التي تجري فيها عمليات عسكرية للجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف، هي فرضة نهم».

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