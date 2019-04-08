شكرا لقرائتكم خبر عن ماي: اتفاق «بريكست» بين الحكومة والمعارضة يتطلب تنازلات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن)

اعتبرت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، أمس (الأحد)، أن التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بين الحكومة والمعارضة، يتطلب تقديم «تنازلات من الجانبين».

وقالت ماي في مقطع فيديو: «أنا أختلف مع حزب العمال على أمور كثيرة، لكنني أعتقد أننا سنكون قادرين على الاتفاق على عدة نقاط بشأن بريكست». وتم تأخير موعد البريكست في نهاية مارس، ويمكن أن يحصل تمديد آخر الأسبوع القادم.

وأضافت: «هل سنكون قادرين على التوصل إلى حل يكون عبارة عن اتفاق جيد يوافق عليه البرلمان؟ هذا الأمر يستدعي تنازلات من الجانبين».

وتابعت: «لذلك نبحث عن أساليب جديدة ومقاربة جديدة، للتوصل إلى اتفاق في البرلمان، وهذا يفترض إجراء محادثات بين الأحزاب».