شكرا لقرائتكم خبر عن «شريفة» تفضح «الحمدين» : يدعم جماعات إرهابية في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فضح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أمس (الأحد) علاقة نظام «الحمدين» بالجماعات الإرهابية، وكشف أن نظام الملالي هدد قطر، التي سبق أن وصفت بلاده بـ«الشريفة»، بقطع علاقاته معها في حال لم تساعد في الإفراج عن 48 إيرانيا تم اختطافهم بحافلة في العاصمة السورية دمشق مطلع أغسطس 2012.

وقال صالحي، في مقابلة مع وكالة الطلبة الإيرانية «دانشجو»: «أتذكر ليلة عندما اتصل بي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، وأبلغني أن جماعة إرهابية في سورية قد هددت بإعدام 48 من الإيرانيين تم اختطافهم في دمشق».

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وأضاف صالحي: «اتصلت بوزير الخارجية القطري حينذاك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأبلغته بقضية الاختطاف وأن الجماعة التي قامت باختطافهم على علاقة مع النظام القطري»، مبيناً أنه «حمّل (الوزير السابق) مسؤولية حياة الإيرانيين المختطفين». وتابع: «أبلغت وزير الخارجية القطري بأن بلاده لها اليد الطولى في سورية وخصوصاً مع الجماعات المسلحة، وأن إعدام الإيرانيين في حال حصل، فمن المؤكد أن العلاقات بين إيران وقطر ستكون في أسوأ الظروف، وهددنا بقطع العلاقات».

وكان مقاتلون ينتمون إلى «كتيبة البراء» بثوا على الإنترنت مقطعاً مصوراً أعلنوا فيه خطف إيرانيين من بينهم ضباط في الحرس الثوري الإيراني.

وفي مطلع يناير 2013، أي بعد نحو 5 أشهر، أفرج مسلحون في سورية عن الإيرانيين المخطوفين، مقابل إفراج النظام السوري عن أكثر من 2000 معتقل، في عملية وصفت بأنها «الأكبر» في تبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب في سورية.