شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يعلن عبر «تغريدة» استقالة وزير الأمن الداخلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، عبر تغريدة على تويتر، استقالة وزير الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، وتعيين رئيس دائرة الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكالن في منصبها.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر إنّ «وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ستغادر منصبها، وأودّ أن أشكرها على خدمتها».

وأضاف في تغريدة ثانية «يسرّني أن أعلن أنّ كيفن ماكالن، المفوّض الحالي للجمارك وحماية الحدود، سيصبح القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي. أنا واثق من أنّ كيفن سيقوم بعمل رائع».