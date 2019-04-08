أفغانستان تعتزم ارسال وفد الى الدوحة ل"تبادل وجهات النظر" مع طالبان

اسماء السيد - كابول: أعلن مسؤول أفغاني الأحد أن أفغانستان تعتزم ارسال وفد الى قطر ل"تبادل وجهات النظر" مع طالبان، في اطار المساعي المستمرة لايجاد مخرج للبلاد من الحرب المستمرة منذ 17 عاما.

ويتوقع ان تجري المحادثات الجديدة في الدوحة في وقت لاحق هذا الشهر، حيث سيلتقي أعضاء من طالبان مع مسؤولين أفغان اضافة الى أطراف أخرى.

وقال محمد عمر داودزاي ممثل الرئيس الأفغاني أشرف غني في مباحثات السلام "حتى الآن، سيذهب وفد جامع (الى العاصمة القطرية) ممثلا الجمهورية الاسلامية في أفغانستان لتبادل وجهات النظر مع طالبان".

وشدد داودازي ان مهمة الوفد هي فقط تبادل وجهات النظر مع طالبان، وأن أعضاءه لن يكونوا بالضرورة فريق المفاوضات.

وسيجتمع مسؤولون أفغان الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على الوفد.

وعقد الأميركيون وطالبان عدة جولات من المحادثات لكن الحركة رفضت حتى الآن التحدث بشكل مباشر الى الحكومة الأفغانية التي لا يعتبرونها نظاما شرعيا.

Advertisements

كما جرت مناقشات بين طالبان وجماعات المعارضة الأفغانية في موسكو في شباط/فبراير.

ولم يكن لدى طالبان رد فعل فوريا على إعلان داودزاي، الذي يأتي بعد أن أمضى المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد الأسبوع الماضي في أفغانستان كجزء من الجهود للتوصل إلى اتفاق سلام.

ودعا خليل زاد مرارا غني لتشكيل فريق تفاوض قوي للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري في ايلول/سبتمبر.

والجمعة خلال زيارة جانبية لخليل زاد إلى باكستان قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ان لديه "نصيحة أخوية" لأفغانستان، مقترحا تشكيل حكومة مؤقتة في كابول للمساعدة في تسهيل عملية المفاوضات.

وأعربت كابول عن غضبها من هذا التعليق عبر استدعاء وزارة الخارجية لدبلوماسي باكستاني لتفسير هذه التصريحات.