فيديو.. الكهرباء: تحريك أسعار الخدمة في يوليو المقبل وفقا للخطة الموضوعة

نور رشوان

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه «سوف يتم تحريك أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، وفقًا للخطة التي تم وضعها والإعلان عنها عام 2014».

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه «في عام 2014 تم الإعلان عن خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء؛ وذلك للمساعدة في تحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين، على أن يتم تحريك الأسعار في بداية شهر يوليو من كل عام، لمدة خمس سنوات».

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