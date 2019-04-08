نور رشوان
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه «سوف يتم تحريك أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، وفقًا للخطة التي تم وضعها والإعلان عنها عام 2014».
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه «في عام 2014 تم الإعلان عن خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء؛ وذلك للمساعدة في تحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين، على أن يتم تحريك الأسعار في بداية شهر يوليو من كل عام، لمدة خمس سنوات».
...
تعليقات القراء
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الكهرباء: تحريك أسعار الخدمة في يوليو المقبل وفقا للخطة الموضوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.