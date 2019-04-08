أيمن سيد
قال المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى إن الدافع وراء معركة طرابلس التى يخوضها الجيش هو القضاء على الإرهاب .
وأضاف المسمارى فى مداخلة هاتفية لبرنامج " كل يوم" أن الحرب الشاملة على الارهاب تقتضى إنهاء جميع جسور الإرهاب التى تهدد المنطقة بالكامل. مشيرا الى ان الجيش الليبي يقاتل الآن ضمن منظومة دولية .
وتابع ان المعركة ناجحة والتقدم ناجح مطمئنا المواطنين، مشيرا الى اكتساب قوات الجيش معنويات عالية، لافتا الى انها معركة على الارهاب والمجرمين وبالتالى يجب ان تستمر .
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: الجزيرة الكاذبة نشرت صورا من العراق على أنها من طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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