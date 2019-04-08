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المسماري: الجزيرة الكاذبة نشرت صورا من العراق على أنها من طرابلس

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أيمن سيد
قال المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى إن الدافع وراء معركة طرابلس التى يخوضها الجيش هو القضاء على الإرهاب .

وأضاف المسمارى فى مداخلة هاتفية لبرنامج " كل يوم" أن الحرب الشاملة على الارهاب تقتضى إنهاء جميع جسور الإرهاب التى تهدد المنطقة بالكامل. مشيرا الى ان الجيش الليبي يقاتل الآن ضمن منظومة دولية .

وتابع ان المعركة ناجحة والتقدم ناجح مطمئنا المواطنين،  مشيرا الى اكتساب قوات الجيش معنويات عالية، لافتا الى انها معركة على الارهاب والمجرمين وبالتالى يجب ان تستمر .

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