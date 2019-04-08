محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان : الاعتصام
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية حسن إسماعيل الأحد عن اتجاه لفض الاعتصام الذي شارك فيه آلاف المتظاهرين منذ السبت، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في قلب الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام، باعتباره مخالف للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: الحكومة السودانية تستعد لفض اعتصام "وزارة الدفاع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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