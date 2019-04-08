حول العالم في 24 ساعة: الحكومة السودانية تستعد لفض اعتصام "وزارة الدفاع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان : الاعتصام

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية حسن إسماعيل الأحد عن اتجاه لفض الاعتصام الذي شارك فيه آلاف المتظاهرين منذ السبت، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في قلب الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام، باعتباره مخالف للقانون.