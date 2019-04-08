إيران: ازاحة الستار عن 114 مشروعا في مجال التكنولوجيا النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

أعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بانه سيتم بعد غدا الثلاثاء الذي يوافق اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية تدشين وازاحة الستار عن 114 مشروعا في هذا المجال.

وخلال حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي (البرلمان)اليوم الأحد، قال صالحي، ان هذه المشاريع هي نتيجة جهود اللجنة العلمية التي قامت خلال العام الماضي بدراسة وتقييم هذه المشاريع من مختلف الجهات والابعاد،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع دراسة الانشطة النووية للبلاد بصورة تفصيلية وكذلك الفرص والقيود.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على ايران بعدما انسحبت واشنطن في مايو الماضي من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد وصفه بالكارثي.