مصرع شابين في تصادم بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شخصين مصرعهما في تصادم دراجة نارية بسيارة، مساء أمس الأحد، ونقلت الجثث إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموئيل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بمصرع "أحمد ع." 37 سنة، و"محمود ع." 37 سنة، إثر تصادم فوق كوبري أحمد عرابي في اتجاه شارع 15 مايو، ونقلت الجثث إلى مستشفى ناصر العام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أنهما كانا يستقلان دراجة نارية ويسير عكس الاتجاه، فحدث التصادم بسيارة ميكروباص، ولقيا مصرعهما في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.