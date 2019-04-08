مركز الأزهر العالمي للفتوى ينظم ندوة في إطار برنامج التوعية الأسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد المشاركون في ندوة توعوية نظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لمناقشة القضايا الأسرية والمجتمعية وضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول معاملة الزوجين ، وكيفية بناء الأسرة في الإسلام ، للحفاظ على مجتمع سليم وآمن.

واستهدفت الندوة التعريف ببرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي أطلقه الأزهر الشريف تحت شعار "أسرة مستقرة= مجتمع آمن"، وتوضيح آليات عمل البرنامج القائم على إبراز دور الأسرة في المجتمع، وتعريف الناس بكيفية معالجة المشكلات اليومية التي تواجه الأسرة المصرية، وتوعيتهم بسلبيات الزواج المبكر.

شارك في الندوة الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور مصطفى عبد الغني عميد كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي أستاذ القانون بجامعة الأزهر، والدكتور حسن خليل مدير عام الشئون الفنية بقطاع المعاهد، والدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

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