يصورهن في أوضاع مخلة.. القبض على ”كفيف“ مصري يستدرج ويغتصب الفتيات

ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على كفيف وصديقه؛ لاستدراجهما الفتيات واغتصابهن وتصويرهن في أوضاع مخلة، بمنطقة النهضة التابعة للعاصمة المصرية القاهرة
وتلقى قسم الشرطة بلاغًا من فتاة تبلغ من تاعمر 14 عامًا، تتهم فيه رجلًا كفيفًا باستدراجها لتنظيف شقته، فقام باغتصابها وتصويرها بمساعدة صديقه، وتهديدها إذا لم تواظب على الحضور إليه.
وبعد إجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من الشخص الكفيف البالغ من العمر 45 عامًا وصديقه ”مدحت م“ 18 عامًا.
وكشفت التحريات، أن الأول كانت مهمته استدراج الفتيات لتنظيف شقته، ثم يقوم باغتصابهن وتصويرهن بمساعدة المتهم الثاني.
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