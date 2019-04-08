تحذيرات من حرب أهلية بسبب الاستقطاب السياسي بالسودان

حذّر المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، حسن إسماعيل، من مغبة وقوع حرب أهلية، بسبب ما وصفه بحالة استقطاب سياسي حاد في البلاد، في وقت اتهم فيه جهات ومنظمات خارجية وجاليات مرتبطة بتجمع المهنيين والمعارضة، بجمع أموال كبيرة لتمويل

حشد مليوني.

وبحسب صحيفة الشروق السودانية، قال إسماعيل، إن المعارضة تعمل على تعبئة عالية لأنصارها وأتباعهم وللمواطنين قبل نحو عشرة أيام، مستغلين رمزية 6 أبريل.

أضاف "قد تابعنا كلنا التعبئة والشحن العالي

الذي تم في هذا الصدد"، كاشفاً عن إمكانات وصفها بـ"الكبيرة"، وفرّت لأجل الحشد، شملت توفير الوجبات والترحيل والمياه والإسعافات الأولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، أن المخطط استهدف حشد مليون مواطن سوداني في باحة القيادة العامة واعتصامهم إلى أن تستجيب القيادة العامة للقوات المسلحة لمطالبهم، وتابع "الطلب هو واحد إسقاط الحكومة".