تيريزا ماى: الفرصة مازالت سانحة للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة بشأن البريكست

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم أن الفرصة مازالت سانحة للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" .

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن ماى أوضحت فى تصريحات صحفية أن التواصل مع حزب (العمال) المعارض يمثل الوسيلة الوحيدة لتفادى الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق أو

عدم الخروج على الإطلاق.



وأشارت ماى إلى أنها طلبت من الاتحاد الأوروبى الحصول على مهلة جديدة حتى الثلاثين من شهر يونيو المقبل للتوصل إلى الاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى .



تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بين حزب تريزا ماى (المحافظين) وحزب

العمال المعارض، حيث من المنتظر فى حالة التوصل إلى حل وسط بين الطرفين أن يمثل ذلك تطورا يمكن أن تعرضه ماى على الاتحاد الأوروبى فى العاشر من أبريل الجارى، ولكن في حالة الإخفاق فى التوصل إلى مثل هذا الحل الوسط، فإنه سوف يتعين عليها أن تطرح خطة جديدة لانتزاع موافقة الاتحاد الأوروبى على مهلة جديدة، بعد أن بدأ زعماء التكتل الأوروبى فى الشعور بنفاد صبرهم إزاء المملكة المتحدة.