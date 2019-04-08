تيريزا ماى: الفرصة مازالت سانحة للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة بشأن البريكست

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم أن الفرصة مازالت سانحة للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" .
وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن ماى أوضحت فى تصريحات صحفية أن التواصل مع حزب (العمال) المعارض يمثل الوسيلة الوحيدة لتفادى الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق أوعدم الخروج على الإطلاق.
وأشارت ماى إلى أنها طلبت من الاتحاد الأوروبى الحصول على مهلة جديدة حتى الثلاثين من شهر يونيو المقبل للتوصل إلى الاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى .
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بين حزب تريزا ماى (المحافظين) وحزب
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