وزير خارجية سيراليون يبدأ زيارة للجزائر غدًا تستمر يومين

يصل وزير الخارجية السيراليوني آلي كابا، الى الجزائر غداً الاثنين، فى زيارة تستمر يومين.
وقال بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية اليوم إن وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي السيراليونيآلي كابا سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 8 و 9 أبريل 2019 بدعوة من وزير الشئون الخارجية، صبري
بوقادوم".
وأضاف البيان أن هذه الزيارة التي تأتي في إطار علاقات الصداقة التي تربط البلدين، ستسمح بتقييم حالة التعاون الثنائي ودراسة آفاق تعزيزها.
كما ستشكل الزيارة فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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