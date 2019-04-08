الصدر: حافظوا على عراق واحد أرضًا وشعبًا

طالب زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر الشعب العراقي إلى الحفاظ على بلدهم موحدة أرضا وشعبا، وخاطب الصدر الشعب العراقي قائلا :"حافظوا على عراقكم موحدا أرضا وشعبا".

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن الصدر قوله، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، إن "الأقاليم إرادة شعب مظلوم يريد إنهاء معاناته"، مؤكدا أنها "ليست حلا". موقع "تويتر"، إن "الأقاليم إرادة شعب مظلوم يريد إنهاء معاناته"، مؤكدا أنها "ليست حلا".

وجاءت تصريحات الصدر بعد أيام من تصويت مجلس محافظة البصرة لصالح تحويلها إلى إقليم مستقل إداريا عن الحكومة الاتحادية في بغداد. Advertisements ووفقا لقانون تكوين الأقاليم، رقم 13 لعام 2008، يتوجب تقديم طلب إلى المفوضية العليا للانتخابات يحمل توقيع 2 بالمئة من إجمالي الناخبين في البصرة. وبعد تدقيق المفوضية في الطلب، والتأكد من قانونيته، تشرع في إجراء استفتاء في المحافظة، ويكون ناجحا شرط حصوله على أغلبية المصوتين (50+1).

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