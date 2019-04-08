كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مؤسسة الدفاع عن المواطنة بأمريكا: زيارة السيسي تدفع بقوة العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس المؤسسة الأمريكية عن حقوق المواطنة والتميز، محب غبور، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية المقررة يوم 9 إبريل تنعكس بالإيجاب على الواقع المصرى، وأن ذكاء وفطنة القيادة المصرية جعلت الرئيس السيسى يقيم علاقات متعددة الجوانب سواء مع روسيا أو الصين أو أمريكا وغيرها من الدول ذات الثقل الدولى.

وأضاف غبور، أن الجانب السياسى سوف يتم فيه مناقشة عدة قضايا مثل، قضية "القدس عاصمة لإسرائيل"، وقضية "الجولان"، وأيضاً "صفقة القرن"، أما الجانب الاقتصادى سوف يطغى على المحادثات بين الجانبين، بمعنى أن الرئيس سوف يوضح لمجتمع الأعمال الأمريكى مدى جدية مصر فى جذب الاستثمارات، وتقديم دعم للمستثمر الجاد، وتغير القوانين التى تهدف إلى جذب المستثمر، بجانب توصيل الصورة الحقيقية عن كم المشروعات التى تقوم بها مصر سواء فى البنية التحتية أو فى مختلف القطاعات.

وتابع: الوفد المصاحب للرئيس سوف يلتقى بأعضاء الكونجرس الذين يهتمون بالشأن المصرى، وتقديم صورة كاملة وحقيقية عن الوضع، ومدى الأمان وجدية القيادة السياسية فى النهوض بمصر، بجانب الكشف عن أوجه اللغط فيما يخص ما يتم نشره فى بعض وسائل الإعلام الغربية، والتى أصبحت منبرا معاديا للدولة المصرية والاستعانة بكيانات وأشخاص لا يحملون الخير لمصر.

وأكد غبور، أن القنصلية المصرية في نيويورك تقوم بكل شىء على أفضل ما يكون، موضحا أن السفير هشام النقيب، قنصل عام مصر في نيويورك، حريص دائما على حل مشاكل جميع المصريين ودعمهم.