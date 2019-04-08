الحكومة السودانية تحذر من وقوع حرب أهلية

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وأضح أن المخطط استهدف حشد مليون مواطن في باحة القيادة العامة للجيش واعتصامهم إلى أن يستجيب الجيش لمطالبهم، منوها بأن تجمع المهنيين لا يعترف بالحكومة وهدفه إسقاطها فقط مما يدل على رفضهم للحوار.

وأكد أن التصورات للحل السياسي بمعادلة التداول السلمي للسلطة، لن يتم إلا عبر الانتخابات.

وتابع: "تجاوز حالة الاستقطاب السياسي الحالي يكون عبر الاتفاق على الشراكة في الميدان السياسي".