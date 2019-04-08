كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات طرابلس إلى 24 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي، شرقي البلاد، وقوات جيش حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، غربي البلاد، إلى 24 قتيلا، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأفاد مالك مرسيك، الناطق باسم مركز الطب الميداني والدعم بطرابلس، التابع لوزارة الصحة لحكومة الوفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بوقوع "3 قتلى و37 جريحا خلال اشتباكات طرابلس حصيلة اليوم".

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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن حصيلة الاشتباكات منذ شن الحملة العسكرية للجيش الوطني الليبي الخميس الماضي قد وصلت إلى 21 قتيلا.

وأكد مرسيك أن هناك صعوبة في إيجاد ممرات آمنة للعالقين، مضيفا، "نحن نحاول منذ ساعات صباح اليوم إخراج العالقين في أماكن الاشتباكات في وادي الربيع وطريق المطار وعين زارة جنوبي طرابلس".

ولم تستجب الأطراف المتحاربة لهدنة إنسانية دعت إليها الأمم المتحدة في مناطق وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية بين الساعتين الرابعة والسادسة.