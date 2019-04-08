كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا انهيار سد في البرازيل إلى 224 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا انهيار سد شركة "فالي" لتعدين الحديد في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، إلى 224 قتيل.

وذكر ذلك موقع البوابة "جي 1"، نقلا عن قوات الدفاع المدني في الولاية.

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ووفقا لأحدث البيانات، فإن 69 أشخاص يعتبرون في عداد المفقودين.

وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 217 شخص.

وانهار سد المنجم، الذي تملكه شركة "فالي" في بلدة برومادينيو في 25 يناير الماضي، وطمرت الأوحال منشآت الشركة والمنازل فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.