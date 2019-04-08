كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 من العمال الكردستاني في جنوب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان، أمس الأحد، تحييد خمسة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني، في عملية بولاية شرناق، جنوب شرق البلاد.

وغالباً ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في بياناتها للإشارة إلى "الإرهابيين" الذين إما استسلموا أو قُتلوا أو أُسروا، حسب وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وفي حملته الإرهابية التي استمرت أكثر من 30 عاماً ضد تركيا، كان حزب العمال الكردستاني، المدرج منظمة إرهابية من قبل تركيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، مسؤولاً عن مقتل ما يقرب من 40 ألف شخص، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال، حسب الوكالة التركية الرسمية.