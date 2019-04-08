كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة 21 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويؤيد المرشحان كلاهما موقفا مؤيدا للغرب للبلاد الواقعة في أوروبا الشرقية.
وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 62.8%.
وكان زيلينسكي ، المرشح الغامض الذي لم يشغل أي منصب سياسي على الإطلاق، قد نأى بنفسه عن مؤسسة سياسية تكافح الفساد.
وبدا بوروشينكو بطيئا في تفعيل الإصلاحات أثناء ولايته التي دامت خمس سنوات، حيث كانت حكومته تكافح تمردا انفصاليا مواليا لروسيا في المناطق الواقعة أقصى شرقي أوكرانيا.
ويتوقع أن تكون الجولة القادمة صعبة بالنسبة لكلا المرشحين، حيث لم يصوت أكثر من 50% من الأوكرانيين لأي منهما في الجولة الأولى من التصويت.
وكان لدى الناخبين المؤهلين للتصويت 39 مرشحا يختارون من بينهم في الجولة الأولى، وهو أكبر عدد في تاريخ البلاد.