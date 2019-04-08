كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة 21 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسيلتقي زيلينسكي 41 عاما الذي اشتهر بتقمص شخصية رئيس خيالي في برنامج تليفزيوني شهير، مع الرئيس الحالي بترو بوروشينكو 53 عاما.

ويؤيد المرشحان كلاهما موقفا مؤيدا للغرب للبلاد الواقعة في أوروبا الشرقية.

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 62.8%.

وكان زيلينسكي ، المرشح الغامض الذي لم يشغل أي منصب سياسي على الإطلاق، قد نأى بنفسه عن مؤسسة سياسية تكافح الفساد.

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وبدا بوروشينكو بطيئا في تفعيل الإصلاحات أثناء ولايته التي دامت خمس سنوات، حيث كانت حكومته تكافح تمردا انفصاليا مواليا لروسيا في المناطق الواقعة أقصى شرقي أوكرانيا.

ويتوقع أن تكون الجولة القادمة صعبة بالنسبة لكلا المرشحين، حيث لم يصوت أكثر من 50% من الأوكرانيين لأي منهما في الجولة الأولى من التصويت.

وكان لدى الناخبين المؤهلين للتصويت 39 مرشحا يختارون من بينهم في الجولة الأولى، وهو أكبر عدد في تاريخ البلاد.