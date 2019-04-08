كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو يوثق لحظة انفجار مخزن أسلحة للحوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وثق فيديو نشرته عدة مواقع يمنية لحظة وقوع انفجار عنيف هز العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد، جراء انفجار أحد مخازن الأسلحة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، متسبباً في سقوط عدد من القتلى والجرحى وتضرر بعض المنازل المجاورة.

ونقلت مصادر إعلامية محلية، أن الانفجار كان في أحد المستودعات التابعة لميليشيات الحوثي، والممتلئة بكميات كبيرة من البراميل المعبأة بالمواد المتفجرة في شارع الأربعين بمنطقة سعوان شمال صنعاء.