كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو يوثق لحظة انفجار مخزن أسلحة للحوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وثق فيديو نشرته عدة مواقع يمنية لحظة وقوع انفجار عنيف هز العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد، جراء انفجار أحد مخازن الأسلحة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، متسبباً في سقوط عدد من القتلى والجرحى وتضرر بعض المنازل المجاورة.
ونقلت مصادر إعلامية محلية، أن الانفجار كان في أحد المستودعات التابعة لميليشيات الحوثي، والممتلئة بكميات كبيرة من البراميل المعبأة بالمواد المتفجرة في شارع الأربعين بمنطقة سعوان شمال صنعاء.
وأفادت بأن الانفجار أدى إلى أضرار كبيرة في المنازل المجاورة وسقوط عدد من القتلى والجرحى من طالبات مدرسة الراعي المجاورة لموقع الانفجار وعدد من المواطنين الساكنين والمارة (لم تذكر إحصائية محددة لعدد القتلى والجرحى).
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني استمرار المليشيا الحوثية الإجرامية في تخزين الأسلحة في الأحياء وتحويل التجمعات السكنية إلى معامل لتصنيع الألغام وتطوير الصواريخ الباليستية وتجميع الطائرات المسيرة والتي يذهب ضحيتها المواطنون الأبرياء، كما حدث اليوم في استشهاد وإصابة قرابة 150 في حي سعوان.