كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خارجية عمان: لسنا مستعدين لاستضافة مونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، إن بلاده لا تمتلك الوقت الكافي للتحضير من أجل استضافة بعض مباريات كأس العالم 2022، وأشار إلى أنه لا يرى عمان مستعدة لاستضافة مباريات هذه البطولة.

وقال بن علوي، في حواره مع قناة سي إن إن: "لقد سُئلنا مرارا عن إمكانية استضافتنا لمباريات في كأس العالم 2022، والجواب كان: نحن لسنا جاهزين، نحن لسنا جاهزين".

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وعن سؤاله عما إذا كان بإمكان بلاده التحضير لاستضافة هذه المواجهات خلال الفترة المتبقية لانطلاق البطولة، ليجيب وزير الخارجية العُماني قائلا: "في حال تمكنا من الاستثمار في هذا الحدث الكبير، مستقبلا، فلما لا؟ سنكون سعداء باستضافته".

وقال بن علوي إن الوقت تأخر لاستضافة مباريات كأس العالم 2022، لكنه أردف قائلا: "إذا كان هناك آلية معينة لتتقاسم أكثر من دولة تنظيم مثل هذه المناسبات، فإننا نتبع هذه الآلية، ولكن في حال وجود تقصير ما، فسيكون الأمر غير عادل"، على حد تعبيره.

ويعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 بدلا من 32، وقد تم طرح فكرة إقامة بعض المباريات في عُمان والكويت بحال إقرار زيادة المشاركين، كون الأمر سيكون صعبا على قطر وحدها، وخاصة من تفاقم المشاكل فيما يخص البنية التحتية ومنشآت الملاعب.