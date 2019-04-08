كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي ليبي: "القوات المسلحة استطاعت السيطرة على عدة مدن بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد الترجمان، المحلل السياسي الليبي، إن "القنوات التي تساند الإخوان والميليشيات المسلحة في ليبيا تبث الكثير من الشائعات".

وأضاف "الترجمان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، اليوم الأحد، أن "القوات المسلحة الليبية مدربة على أعلى مستوى من خلال مساعدة مصر، وأن الجيش الليبي لديه خبرة قتالية عالية في بنغازي وقوات الجنوب"، موضحًا أن "الجيش الليبي لا يريد التقدم بكثافة نارية عالية حفاظًا على حياة المدنيين".

وتابع أن "مطار طرابلس الدولي تحت سيطرة الجيش الليبي، وصد هجوم لميليشيات طرابلس، وهناك ضربات للجيش في كل محاور طرابلس من أجل القضاء على الإرهاب والميليشيات"، موضحًا أن "القوات المسلحة استطاعت السيطرة على عدة مدن بطرابلس، ودخول طرابلس يسير وفق خطة معينة، والعمل على تقليل الخسائر".