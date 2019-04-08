كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": لا علاقة للسعودية بقرار الهجوم على طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، على عدم وجود دور للمملكة في اتخاذ قرار الهجوم على العاصمة طرابلس.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن تلك الادعاءات تبنتها قطر وإعلامها، وتحديدًا قناة الجزيرة بغرض التشويه الدولي لما يقوم به الجيش الليبي من محاربة للإرهاب.

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وتسائل المسماري مستنكرًا: "عملية بنغازي وتحرير درنة وتحرير الهلال النفطي والجنوب تمت بأمر من؟".

وأكد أن عمليات الجيش الليبي ضد الإرهاب انطلقت من بنغازي خلال شهر فبراير 2014 بأمر من الشعب الليبي الذي سئم الإرهاب.

وأضاف: "الوصول إلى طرابلس تم لأن العملية ضد الإرهاب مستمرة، وهو ما أكده خليفة حفتر في لقاء أبوظبي مع السراج، بأن الحملة على الإرهاب مستمرة ومنفصلة تمامًا عن الحوار السياسي، لكن السراج نقض عهده، وظهر اليوم على حقيقته وكشفت الأيام حقيقة اتفاق الصخيرات".