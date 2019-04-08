كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: قناة الجزيرة تطلق حملة من الأكاذيب حول معركة تحرير طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الهدف من تحرير العاصمة طرابلس القضاء على الإرهاب المتواجد في ليبيا بالكامل، معقبًا: "ندافع عن العالم من الإرهاب، وأيضًا ندافع عن الدين الإسلامي من المتطرفين".

وتابع "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن قناة الجزيرة القطرية هي من تطلق حملة الأكاذيب حول معركة تحرير طرابلس، وقامت ببث صور في العراق وسوريا على أنها صور للمعركة في طرابلس.

وأشار إلى إن الموقف العسكري للجيش الوطني الليبي في معركة تحرير طرابلس ممتاز، والتقدم جيد للغاية.

ولفت إلى أن الجيش الوطني سيطر بالكامل على مطار طرابلس الدولي منذ الأمس، وكانت هناك محاولات لإستهداف المطار بأربع غارات جوية، ولكنهم فشلوا في هذا الأمر.

