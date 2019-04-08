الحسيمة.. المئات يحتجون بعد تأييد الأحكام على معتقلي حراك الريف

احتشد المئات من المواطنين، مساء اليوم الأحد، بالحسيمة، في مسيرة جابت عددا من الشوارع بالمدينة، وذلك للتنديد بتأييد استئنافية البيضاء للأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك الشعبي.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل “الموت ولا المذلة و”كلنا المعتقل”، كتعبير عن رفضهم لهذه الأحكام، التي اعتبروها غير عادلة في حق أشخاص طالبوا بالعدالة الاجتماعية وإنشاء مرافق عمومية بالمنطقة.

يذطر أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئنافي في الدار البيضاء، خلف صدمة كبيرة في نفوس عائلات المعتقلين بعدما كانوا يعلقون آمال كبيرة على المرحلة الاستئنافية، للإفراج عن ذويهم.