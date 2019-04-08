الأمير هاري وزوجته ببوتساوانا لمساعدة أطباء الفيلة -صورة

نشر، أخيرا، الحساب الرسمي للأمير البريطاني “هاري”، وزوجته “ميغان ماركل”، على “أنستغرام”، صورة جديدة من رحلة قاما بها لبوتسوانا في عام 2017.

وتبين الصورة قيام دوق، ودوقة سايكس بوضع طوق على عنق فيل مخدر، في إطار عملهما خلال الزيارة حول منع الصيد الجائر.

وجاء في التعليق المرفق بالصورة المنشورة: “سافر أصحاب السمو الملكي إلى بوتسوانا لمساعدة دكتور الفيلة، “مايك تشيس”، بلا حدود في تجهيز فيل ضخم بطوق تتبع صناعي. زهاء 100 من الأفيال تتعرض للصيد، أو القتل يوميا بسبب أنيابها العاجية. إن استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية يسمح للمحافظين على البيئة بتتبع أنماط الهجرة الهامة، لحمايتها وحماية المجتمعات المحلية من صراع الحياة البرية البشرية”.

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وأضاف الحساب نفسه: “خُدّر الفيل المصور مدة 10 دقائق فقط، قبل أن يعود إلى قطيعه. وأتاح تتبع تحركاته إمكانية تقديم حماية أفضل له، ولأفيال أخرى، وضمان الحماية المشددة لهذه المخلوقات الجميلة”.

وفي عام 2017، سافر الأمير “هاري” مع “ميغان” إلى بوتسوانا بعد أسابيع قليلة فقط من لقائهما الأول.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق حساب رسمي على أنستغرام، خاص بـ”ميغان،” و”هاري”، يمثل خرقا للتقاليد الملكية في بريطانيا.