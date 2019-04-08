للأحد السابع على التوالي.. آلاف الجزائرين يحتجون في العاصمة الفرنسية

تظاهر آلاف الجزائريين أو الفرنسيين من أصل جزائري، مجددا، اليوم الأحد، في باريس مطالبين بـ”تغيير حقيقي للنظام” في الجزائر، بعد أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتلفيقة.

وقال كريم حاج شعيب، وهو جزائري يبلغ 27 عاما يعيش في فرنسا منذ خمس سنوات، لوكالة فرانس برس “لم نحصل إلا على تغييرات صغيرة حتى الآن. بوتلفيقة لم يكن إلا واجهة. نحن نستهدف من هم في الكواليس. نريد تغييرا حقيقيا للنظام، أن يتغير كل النظام”.

وتظاهر آلاف الأشخاص للأحد السابع على التوالي في ساحة “لا ريبوبليك” في وسط باريس. وتم رفع الأعلام الجزائرية ولافتات كتب عليها “الشعب هو القائد الوحيد”، وأخرى مطالبة بـ”رحيل الجميع”.

وأفاد مصور في وكالة فرانس برس، أن مئة شخص تظاهروا أيضا في مرسيليا “من أجل جزائر ديموقراطية”. وكتب على لافتة ر فت خلال التظاهرة “ليرحل النظام”.

ويقيم في فرنسا 760 ألف مهاجر جزائري بحسب المعهد الفرنسي للإحصاء، ومع إضافة أبنائهم الذين ولدوا في فرنسا، يصبح عددهم 1,7 مليون نسمة.