كأس”الكاف”..حسنية أكادير يكتفي بالتعادل السلبي أمام الزمالك ويٌصعب مهمته القارية

اكتفى فريق حسنية أكادير، مساء اليوم الأحد، بنتيجة التعادل السلبي، عندما استضاف نظيره الزمالك، برسم ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي أقيمت على أرضية ملعب أدرار.
القمة العربية بين ممثل الكرة المغربية بكأس “الكاف” والزمالك، انطلقت بندية كبيرة بين الطرفين، إلا أن غياب التركيز الصرامة الدفاعية حالت دون تسجيل أهداف، في المباراة الأخيرة بمرحلة ذهاب الربع.
وتأجل الحسم في هوية أبرز مرشح للمربع الذهبي إلى لقاء الإياب الذي سيجمع الطرفين، نهاية الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم 14 أبريل، بمصر، للاكتشاف أول المتأهلين لمرحلة النصف.
يشار، إلى أن ثاني ممثل للمغرب بكأس”الكاف” نهضة بركان، قد حسم عشية اليوم مباراة ذهاب الربع أمام مضيفه كورماهيا الكيني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بملعب ” نايروبي سيتي ستاديوم”، في العاصمة الكينية نايروبي.
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