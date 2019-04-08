الرباط.. حجز حوالي 16 ألف “قرقوبي” داخل “طاكسي”

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية ‏العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت، من توقيف شخصين، وهما سائق سيارة أجرة ‏وشريكته، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات ‏العقلية‎.‎

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن عمليات البحث المنجزة أسفرت عن ضبط ‏‏12 ألف و550 قرص طبي مخدر مخبأة أسفل مقعد سيارة الأجرة التي كان يقودها المشتبه فيه بحي ‏التقدم بمدينة الرباط، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزل يقطنه رفقة شريكته بنفس الحي عن ‏حجز كمية أخرى من مخدر الشيرا وجرعة من الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في أنه من ‏متحصلات نشاطهما الإجرامي وكذا هواتف نقالة‎.‎

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث ‏القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف ‏عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح ‏الأمنية لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية‎.‎