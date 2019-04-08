عبير براني تدافع عن شقيقتها كوثر: لكل منا جانب مظلم.. حاولت تقبل السخرية بصدر رحب لكن الموضوع أثر فيها

قالت المدونة عبير براني، أمس السبت، إن شقيقتها، الفنانة كوثر براني، حاولت التعامل بصدر رحب مع سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحها، الذي قالت فيه إن جميع المغاربة ينتظرون خبر حملها، موضحة أنه في آخر المطاف تأثرت نفسيتها بشكل سلبي.

وشاركت عبير براني على حسابها في تطبيق “سناب شات”، مقطعا صوتيا، قالت فيه إنها، وشقيقتها تبادلتا المنشورات، التي تسخر من تصريحها، في إطار الدعابة، لكنها فوجئت، بعد ذلك، بخروج شقيقتها، عبر فيديو، ظهرت فيه متأثرة جدا بالموضوع، لأنها تعاني مشاكل صحية، تمنعها من الحمل.

وأضافت براني الصغرى أن لكل واحد منا جانبا مظلما، إذا أثير ينتج عنه جرح في المشاعر، وهو ما حصل مع شقيقتها.

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وتعرضت براني لموجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريح صحفي، قالت فيه إن كل المغاربة ينتظرون خبر حملها، قبل أن تنشر فيديو، والدموع في عينيها، أخبرت جمهورها أن السخرية من كلامها، أثرت فيها بشكل كبير، لأنها تعاني من مشاكل صحية تحول دون حملها إلى حدود الساعة.

وفور انتشار فيديو كوثر براني، تعاطف الكثيرون معها، وعبروا عن متمنياتهم بأن يرزقها الله الذرية الصالحة، موجهين إليها اعتذارهم عما سببوه لها من ضرر نفسي.