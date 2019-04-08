في ذكرى 25 لإبادة 1994.. العثماني يسلم رسالة من الملك لرئيس رواندا

سلم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأحد بكيغالي، رسالة خطية من الملك محمد السادس، إلى رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، بمناسبة تخليد الذكرى الـ25 للإبادة الجماعية لسنة 1994.

وقال العثماني، “لقد سلمت رسالة خطية من لملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية رواندا بمناسبة الذكرى الـ25 للإبادة الجماعية لسنة 1994 للتعبير عن تضامن المغرب مع الشعب الرواندي والتأكيد مجددا على عزمه القوي على تعزيز العلاقات المغربية – الرواندية على كافة المستويات”.

وأكد رئيس الحكومة أن “الرئيس بول كاغامي كلفني بنقل تحياته إلى الملك وتقديره لدوره الرائد على المستوى القاري”.

وتم تسليم الرسالة الملكية إلى الرئيس الرواندي بحضور سفير المملكة في كيغالي، يوسف إيماني والوفد المرافق لرئيس الحكومة.

يذكر أنه بتكليف من الملك محمد السادس، شارك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الأحد بكيغالي في تخليد الذكرى ال 25 للإبادة الجماعية لسنة 1994 برواندا والتي تتزامن مع السابع من شهر أبريل من كل سنة.