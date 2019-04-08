كأس”الكاف”..التعادل يحسم الشوط الأول لقمة الزمالك وحسنية أكادير

على إيقاع التعادل السلبي، انتهى الشوط الأول بين حسنية أكادير وفريق الزمالك المصري، برسم ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي تجمع الطرفين على أرضية ملعب أدرار.
حسنية أكادير، كان قريباً في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول من هز شباك الزمالك، إلا أن غياب التركيز وتدخلات دفاع الزمالك حرمت ممثل الكرة الوطنية بالمسابقة القارية، من التقدم في النتيجة.
وجمعت مباراة سابقة ثاني ممثل للمغرب بكأس “الكاف”، نهضة بركان وكورماهيا الكيني، بملعب “نايروبي ستاديوم”، حيث الت نتيجة لصالح رفاق بكر الهيلالي بهدفين دون رد، لحساب دور الربع أيضا.
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