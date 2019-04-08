هل يلحق كريستيانو بمباراة يوفنتوس أمام أياكس؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بات النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على أعتاب العودة إلى صفوفه فريقه يوفنتوس الإيطالي، واللحاق بالمباراة المرتقبة أمام أياكس أمستردام الهولندي المقررة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مرحلة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وبحسب ما نقلته شبكة "سبورت ميدياست"، فإن فريق يوفنتوس عاد إلى التدريبات صباح الأحد، عقب الفوز على ميلان (2-1)، بالجولة 31 من الدوري الإيطالي، من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة بدوري الأبطال.
وأضافت أن كريستيانو شارك في تدريبات الفريق الجماعية بشكل جزئي، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتعافى قبل لقاء أياكس.
وأوضحت الشبكة أن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لليوفي، سيكون لديه القدرة على الاعتماد على دوغلاس كوستا، في تلك المواجهة، بعد أن تعافى من إصابته، فيما يحيط الغموض بموقف إيمري كان، من اللقاء بعدما تعرض لإصابة في الكاحل، خلال المباراة الأخيرة.
وكان رونالدو، قد تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن، خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده أمام صربيا، في تصفيات يورو 2020.
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