مدرب آرسنال يبرر سبب الخسارة أمام إيفرتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب آرسنال الإنجليزي، أوناي إيمري، أن فريقه افتقد للتوازن بين الناحيتين الدفاعية والهجومية، ما تسبب بشكل رئيسي في الخسارة أمام إيفرتون بهدف مقابل لا شيء.

وسجل إيفرتون هدفا مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق فيل جاجيلكا، واحتفظ بتماسكه حتى النهاية، مشكلا خطورة كبيرة على مرمى ضيفه في الشوط الثاني عبر الهجمات المرتدة.

وقال إيمري الذي بات فريقه مهددا بالهبوط إلى المركز الخامس، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء "في الشوط الثاني احتجنا لأمور مختلفة من المباراة، ولهذا قمت بتغيير بعض الأمور وكنا أفضل من الناحية الهجومية".

وأضاف "نحتاج للتوازن، في الشوط الأول كنا جيدين دفاعيا لكننا احتجنا لأمور أكثر من الناحية الهجومية، في الشوط الثاني كنا أحسن هجوميا بعكس الدفاع، المباراة كانت متطلبة وليس باستطاعتنا تغيير النتيجة النهائية".

وأردف "نعرف أننا كنا بحاجة لأن نتحلى بقوة وصلابة أكبر، وأن نكون أكثر تنافسية، بعد النتيجة السيئة في الشوط الأول غيرنا بعض الأمور في الدفاع، وهذا منحنا خيارات أفضل هجوميا لكننا لم نجد طريق المرمى، إذا سجلنا فكان سيغير ذلك مجرى المباراة، لكننا دفاعيا استقبلنا فرصا أكبر من الشوط الأول".