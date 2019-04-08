"الصحة العالمية": نصف سكان العالم يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف السابق من نيسان/ أبريل كل عام، أن نحو نصف سكان العالم لي لديهم الإمكانية للحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وجاء ذلك في بيان لتيدروس أدهانوم المدير العام للمنظمة، حيث قال إنه "على الرغم من أننا حققنا تقدما هائلا فى السنوات الأخيرة ضد بعض الأسباب الرئيسية للوفاة والمرض فى العالم، لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق هذه الرؤية".

وأوضح أن "نصف سكان العالم لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وملايين النساء يلدن دون مساعدة طبية، كما يفتقد ملايين الأطفال التطعيمات ضد الأمراض القاتلة".

وأردف أن "الملايين في 2019 يعانون ويموتون لأنهم لا يستطيعون الحصول على علاج لفيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا، وهذا غير مقبول بكل بساطة".

واستدرك "لكن الخبر السار هو أن هناك حركة متنامية لمعالجة أوجه عدم المساواة جميعها".

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واختتم بيانه قائلاً "بينما نحتفل بيوم الصحة العالمي، أشيد بالعاملين الصحيين في جميع أنحاء العالم الذين يعملون على تعزيز الصحة، والحفاظ على العالم آمنا وخدمة المستضعفين".

كما خص بالشكر "الموظفين المتفانين من منظمة الصحة العالمية وشركائنا الذين يعملون على مدار الساعة في الظروف القاسية، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق واليمن".

ورفعت منظمة الصحة العالمية، شعار "حان وقت التغطية الصحية الشاملة للجميع في كل مكان، وندعو لدعم الصحة للجميع"، بمناسبة يوم الصحة العالمي.

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