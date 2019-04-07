شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يفند ادعاءات الحوثيين باستهداف حي سكني في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
فند المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعیة في الیمن العقید الركن تركي المالكي، أمس الأحد، ادعاءات میلیشیات الحوثي باستھداف حي سكني في صنعاء، مؤكداً أن میلیشیات الحوثي ھي المسؤولة عن القصف الذي وقع في صنعاء.
وأضاف متحدث التحالف العربي أن التحالف يقوم بعملیاته العسكرية خارج العاصمة، وتحديداً في “نھم” البعیدة عن العاصمة.
وكانت المیلیشیات الحوثیة الإرهابية، المدعومة من إيران، قد حولت معسكراً للشرطة العسكرية شرق صنعاء إلى مركز تدريبي ومخزن للأسلحة، فیما استھدفت طائرات التحالف سابقاً مخازن وورش تجمیع للطائرات المسیرة في نفس المنطقة.
وشنت الطائرات 4 غارات على مخازن صواريخ بالیستیة تابعة لمیلیشیا الحوثي في معسكر عمد، وفقاً لـ”العربیة”، وأسفرت الغارات عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب صنعاء العاصمة.
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