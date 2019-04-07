شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش اليمني تحقيق قواته في جبهة نهم شرقي صنعاء، تقدمًا ميدانيًا في القتال الدائر ضد مليشيا الحوثي للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال مصدر عسكري إن الجيش فرض سيطرته، اليوم، على عدد من المناطق في عدة محاور بجبهة نهم ويواصل تقدمه الميداني باتجاه منطقة المدفون.

وتزامنت المعارك مع إسناد جوي من "تحالف دعم الشرعية في اليمن" التي ينفذها منذ عدة أيام، إذ تكبدت مليشيا الحوثي جراءها قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية.