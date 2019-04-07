شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري إن الجيش فرض سيطرته، اليوم، على عدد من المناطق في عدة محاور بجبهة نهم ويواصل تقدمه الميداني باتجاه منطقة المدفون.
وتزامنت المعارك مع إسناد جوي من "تحالف دعم الشرعية في اليمن" التي ينفذها منذ عدة أيام، إذ تكبدت مليشيا الحوثي جراءها قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية.
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