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تحرير السائحة الأمريكية المختطفة بأوغندا

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أعلنت السلطات الأوغندية، اليوم الأحد، إنقاذ سائحة أمريكية، دون أن تصاب بأذى، بعد خطفها مع سائقها من داخل متنزه وطني في جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي.

وقال البريجادير ريتشارد كاريماير المتحدث باسم الجيش الأوغندي: "تم تحديد مكانها وإنقاذها دون أن تصاب بأذى".

وكان مسلحون خطفوا كيمبرلي سو إيندكوت (35 عاما) من داخل متنزه كوين إليزابيث الوطني قرب الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في الرابع من أبريل الجاري. وطلب الخاطفون بعد ذلك فدية قيمتها نصف مليون دولار أمريكي لإطلاق سراحها.

وأوضح أوفونو أوبوندو المتحدث باسم الحكومة الأوغندية على "تويتر" أنه جرى أيضا إنقاذ السائق جان بول في الكونجو وأن الخاطفين لاذوا بالفرار.

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