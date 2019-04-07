ليبيا : (الوفاق) تطلق عملية عسكرية ضد قوات حفتر .. والأمم المتحدة تدعو لهدنة

21 قتيلا و27 جريحا حصيلة الاشتباكات ومطالبات بفتح ممر آمن للمدنيين

طرابلس ـ وكالات: أعلن الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) محمد قنونو امس انطلاق عملية “بركان الغضب” لتطهير كافة المدن الليبية ممن وصفهم بـ “المتعدين”. وقال قنونو ، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة طرابلس، :” لن نسمح بعسكرة الدولة وندعم المسار المدني الديمقراطي “. وكانت قوات مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق الليبية بمركبات مزودة بمدافع آلية من مصراتة باتجاه طرابلس أمس الاول السبت للدفاع عن العاصمة.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام ليبية بشن طيران تابع لقوات المشير خليفة حفتر ،الذى عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الليبي ، غارة جوية على معسكر تابع لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا جنوب طربلس. ونقلت “قناة الاحرار” الليبية عن مصدر عسكري قوله إن “طيران حفتر شن غارة جوية قرب معسكر النقلية جنوب طرابلس دون خسائر بشرية” . وكان المشير خليفة حفتر، أمر قواته يوم الخميس الماضي بالزحف إلى طرابلس والاستيلاء عليها من الحكومة المنافسة التي تدعمها الأمم المتحدة. وأمس الاول قالت قوات حفتر إنها توغلت داخل الضواحي الجنوبية للعاصمة واستولت على المطار الدولي القديم. وأدت خطوة الجيش الوطني الليبي، المتحالف مع حكومة موازية مقرها في الشرق، إلى تصعيد صراع على السلطة أدى إلى تقسيم ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف العسكرية المتواجدة في ضواحي العاصمة طرابلس لاحترام هدنة إنسانية، وقالت البعثة، في بيان لها: “تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية “. وأضافت البعثة، أن “الهدنة تستهدف تأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي”. وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر في مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا من 14 إلى 16 أبريل لبحث الانتخابات باعتبارها سبيلا للخروج من فوضى التناحر بين الفصائل التي سمحت بظهور المتشددين في بعض المناطق.

الى ذلك، طالب رئيس مجلس الأعيان الليبي، محمد المبشر، بهدنة لمدة 6 ساعات، من أجل خروج العائلات العالقة في مناطق الاشتباك. وبحسب المناشدة التي نشرها المبشر عبر صفحته الخاصة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، فقد أكد ضرورة وقف القتال حتى خروج العائلات من مناطق الاشتباكات، خاصة بعد أن طالت القذائف ورصاص القناصة بعض المدنيين. وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، في العاصمة الليبية طرابلس كشف أن الوضع في مناطق الاشتباكات بطرابلس غير واضح بشكل عام لأنها عمليات كر وفر، مشيراً إلى أن هناك نداءات جاءت من المدنيين العالقين في أماكن الاشتباكات مطالباً بوقف إطلاق النار وفتح ممر آمن. وقال علي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “الوضع في مناطق الاشتباكات بطرابلس غير واضح وغير مفهوم وتلقينا كجهاز الإسعاف والطوارئ نداءات من عائلات مدنية للخروج من تلك المناطق”، مشيراً إلى أن “جاري الآن محاولة سحب مجموعة من العائلات العالقة بمنطقة وادي الربيع”. وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أن “أماكن الاشتباكات تقع في مواقع عديدة في جنوب طرابلس وتلك المناطق تمتد من وادي الربيع إلى العزيزية لكن دون تحديد المكان وذلك بسبب عمليات الكر و الفر في القتال”، مؤكداً “لم نتمكن من التواصل مع الجهات المتقاتلة من أجل الدخول إلى أماكن العالقين وكل النداءات جاءتنا من منطقة وادي الربيع حتى اللحظة”. “طالبنا كافة الجهات العسكرية والأمنية بهدنة ووقف فوري لإطلاق النار وفتح ممر آمن لكل العالقين، لكن لا يوجد استجابة في مناطق الاشتباكات من وادي الربيع إلى العزيزية”. وتابع “نكرر النداء بفتح ممر آمن للعالقين في أماكن الاشتباكات ونتمنى الاستجابة السريعة حفاظا على أرواح المدنيين”.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية سقوط 21 قتيلا و27 جريحا في اشتباكات ضواحي العاصمة طرابلس. ونقل موقع “بوابة الوسط” عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة أمين محمد الهاشمي قوله إن “حصيلة الاشتباكات في ضواحي العاصمة طرابلس بلغت 21 قتيلا و27 جريحا حتى الآن”، ونوه إلى أن من بين القتلي طبيب وطبيب مساعد ومدنيين. وأشار الهاشمي إلى أن الاحصائية الرسمية الصادرة عن غرفة العمليات المركزية بالوزارة التابعة لحكومة الوفاق تؤكد مقتل سيدتين جراء سقوط قذيفة عشوائية على منزل عائلة بمنطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة.