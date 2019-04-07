فلسطين تطالب (الجنائية) بالتحقيق في جرائم الاستيطان

في السياسة 8 أبريل,2019 نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ الخليج 365 : طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية امس الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي “بجرائم الاستيطان الإسرائيلي المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان”. وأكدت في بيان، نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن “التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار 2334″. وأشارت إلى أن هذا “التغول الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين إسرائيليين تُجمع على رفض العودة الى حدود عام 1967، وتطالب بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بهذا الخصوص. وأكدت أنها تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع الجنائية الدولية بشأن ملف الاستيطان “في ظل استمرار عمليات تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساسي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وتمتد الى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب”. كما تطرقت إلى ما يجرى حاليا من ربط تلك التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي عبر البناء على الخط لمحوه، بما يؤدي في النتيجة الى تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدة أن المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة في مستو وشددت على أن استمرار إسرائيل في العمل على ربط التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي سيؤدي “إلى تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967″، مؤكدة أن المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيتار عليت” غرب بيت لحم تأتي لخدمة هذه المخططات. وكان نتنياهو كشف أمس الاول عن اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية لنهر الأردن إلى إسرائيل، واعتبر أنه في حال القيام بانسحاب فإن هناك مخاوف من نشأة “قطاع غزة آخر في الضفة الغربية”.

من جانبه، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لم يتفاجأ من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية لنهر الأردن إلى إسرائيل حال إعادة انتخابه. وكتب كبير المفاوضين الفلسطينيين في سلسلة تغريدات على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الاول السبت “مثل هذا التصريح من نتنياهو ليس مفاجئا”. وأضاف عريقات أن “اسرائيل ستستمر في انتهاك القانون الدولي بوقاحة” طالما تجد حصانة للافلات من العقاب من المجتمع الدولي، “ولا سيما مع دعم إدارة ترامب وتأييدها لانتهاك إسرائيل للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني”.

وتابع “سنواصل المطالبة بحقوقنا عبر المحافل الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، حتى نحقق العدالة التي طال انتظارها”.